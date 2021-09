¿Nueva pareja? Gaby Spanic compartió que le gusta alguien de La Casa de los Famosos

CDMX.- El reality de Telemundo: ‘La Casa de los Famosos’ se ha caracterizado por polémicas y algunas rencillas en su interior; en esta ocasión, fue Gaby Spanic quien sorprendió con una declaración.

En el tema de romances, Alicia Machado y Roberto Romando, además de Christian de la Campa y Anahí Izali. Incluso, el coqueteo de Kimberly Flores, que causó revuelo entre su esposo Edwin Luna.

Ahora la lupa se ubica en Gaby Spanic, quien se dijo interesada por el conductor, músico y modelo, Uriel del Toro.

También se habló que entre Christian de la Campa y Cristina Eustace hay chispas de atracción.

Yo sé que le gusto", le dijo a su compañera refiriéndose a Uriel. “A mi me gusta que un hombre que me gusta, me sorprenda, que me voltee y me de un beso en la boca. Que me sorprenda, no que la piense tanto, concluyó.