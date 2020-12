Gaby Spanic deberá pagar 400 mil pesos a Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- Tras varios meses de disputa legal, se dio a conocer que la actriz Gaby Spanic perdió un amparo contra el conductor Gustavo Adolfo Infante.

Durante la transmisión del programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, el conductor detalló que la actriz deberá pagarle 400 mil pesos.

Recordarán que hay un juicio por difamación en contra de la actriz Gaby Spanic, gané una vez el juicio y la señora Spanic y sus abogados apeló eso y la volvimos a ganar, entonces ellos se fueron al amparo, es la última oportunidad que tienen… El día de ayer me notificó mi abogado que ganamos el amparo y que no hay nada que perseguir. Me manda un documento de que le ganamos el amparo y me dice que sigue que paguen lo que nos deben”, explicó el conductor.