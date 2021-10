Gael García, Diego luna y muchos famosos más luchan contra el cambio climático

Estados Unidos. La lucha contra el cambio climático no termina, por el contrario sigue creciendo al generar conciencia entre millones de personas en todo el mundo. Algunas celebridades han tomado este estandarte para contribuir a mejorar la salud del planeta, por lo cual colaboran activamente en iniciativas de fundaciones, organismos no gubernamentales o incluso creando las suyas.

En esta entrega te presentamos los 10 artistas más comprometidos con el medio ambiente, quienes dedican tiempo, esfuerzo y recursos a luchar contra el calentamiento global. Ya sea por sus acciones, sus fundaciones o sus aportaciones monetarias, estos famosos realizan una enorme contribución para la protección del medio ambiente.

Gael García

El actor lanzó una serie de seis cortos documentales dimensiona el tamaño del problema de contaminación en México. Se llama El Tema y en ella Gael García Bernal y la escritora Yásnaya Aguilar Gil hilan todas las principales causantes del daño al medio ambiente.

Además, también ha participado en campañas de la organización Oxfam para apoyar la lucha contra el cambio climático.

Diego Luna

Este mes estrena cuatro especiales de “Pan y circo”, producción realizada con su productora La Corriente del Golfo, con la que toca varios temas actuales, como el cambio climático del que el actor siempre se ha visto preocupado, por lo que busca generar conciencia desde su trinchera.

La chef Elena Reygadas (Rosetta) acompaña la mesa para debatir sobre la catástrofe ambiental y se cuestionan qué podemos hacer desde distintas perspectivas.

Penelope Cruz

Ya son muchos años en que la actriz española lleva trabajando con distintos proyectos para combatir el daño al medio ambiente, colabora en la Be Green Be Chic, para promover hábitos y dar ejemplo como no usar cremas o cosméticos que se hayan testados en animales y optar por coches eléctricos y pieles sintéticas. Además, estuvo nominada en los International Green Awards y le puso voz al agua en una campaña de International Conservation.

Alejandro Sanz

El cantante español tiene una participación activa en la campaña “Da un respiro al Planeta” y sacó a la venta su primera línea de productos ecológicos “Sombra”. Además, colabora con Greenpeace para salvar el Ártico, en el que también participan grandes personalidades como: Emma Thompson, Elena Anaya y Adriana Ugarte, los actores Carlos Bardemy Alberto Ammann, la medallista olímpica Gemma Mengual, y las youtubers Yellow Mellow y María Cadepe.

Leonardo DiCaprio

El actor es un ícono en pro del planeta, tiene su propio organismo ambiental, “Fundación Leonardo DiCaprio”, con el que se busca salvaguardar los últimos lugares vírgenes del planeta. Además mantiene una campaña para cuidar de la Vaquita Marina, y produjo el documental “The 11th Hour”, que trata del estado actual de la Tierra donde incluyó la visión sobre el medio ambiente de políticos, científicos y activistas ambientales.

Justin Timberlake

El actor y cantante destaca por su defensa al medio ambiente hasta el punto que años atrás fue reconocido por su trabajo en defensa de éste. También se ha destacado por apoyar causas medioambientales, por crear un circuito ecológico de golf, así como por sus esfuerzos por reducir la huella de carbono.

Brad Pitt

El actor, modelo y productor de cine fundó “Make It Right” una organización sin fines de lucro, la cual está comprometida con el financiamiento y la construcción de nuevas viviendas sostenibles en Nueva Orleans, tras el desastre del huracán Katrina.

Para el programa de John Krasinski en YouTube, Pitt se convirtió por un rato en "el chico del clima" con un breve cameo de un meteorólogo relajado en el último episodio “Some Good News”.

Jon Bon Jovi

Como parte de la Fundación de Jon Soul, este cantante también apoya las viviendas sostenibles en zonas urbanas. También contribuyó a la primera instalación de viviendas con certificación LEED en el centro de Filadelfia y ayudó a la construcción de dos proyectos de viviendas sostenibles en Brooklyn.

Las viviendas LEED proporcionan una calidad del aire controlada gracias a las pruebas de estanqueidad y a la ventilación mecánica con filtros de alta eficiencia que reduce la necesidad de abrir las ventanas.

Emma Watson

La actriz colabora con organismos para proteger el medio ambiente y siempre comparte contenido en sus redes sociales para educar sobre el impacto ambiental en nuestro planeta al usar cierto tipo de ropa. En el estreno de la película La bella y la bestia Emma lució un vestido eco-firendly y la premier de París también llevó un vestido fabricado con telas que respetan el medio ambiente.

Cate Blanchett

La actriz se ha vuelto en toda una celebridad con conciencia medioambiental, pues es promotora del impuesto sobre el carbón. Además se convirtió en embajadora de la campaña online “Australian Conservation Foundation”, y apoya a SolarAid, una organización que promueve la energía solar para reducir la pobreza y combatir el cambio climático.

Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto que trata de un sistema de reciclar el agua de lluvia.

