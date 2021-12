Gala Montes se mostró vulnerable en ¿Quién es la Máscara?

AM.- Gala Montes compartió la experiencia tras obtener el segundo lugar en el reality ¿Quién es la Máscara?.

Vía telefónica, la actriz señaló que fue uno de los momentos más emotivos de su carrera, que la llevó a preguntarse sobre su futuro y lo que vendrá.

Me siento muy emocionada, agradecida por haber tenido esta gran oportunidad, en la que pude no ser yo por un par de meses; hay muchas cosas que jugaron a mi favor, el que los jueces no supieran quién soy porque eso hizo que el personaje se volviera invicto en toda la historia de La Máscara”, señaló.