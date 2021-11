México.- El nombre de Gala Montes cobró fuerza en las redes sociales luego de publicar varios videos en su Instagram en los que acusa a Bárbara de Regil de ser una oportunista de los “likes”.

Todo comenzó cuando Bárbara de Regil informó a sus seguidores de Instagram que su perrita Nala murió por envenenamiento.

Cientos de comentarios de apoyo recibió la influencer, pero uno destacó de entre todos, fue el de Gala Montes, quien le escribió: “Ahora compra otro”.

Enseguida la actriz de Televisa recibió críticas, la tacharon de insensible, hipócrita, envidiosa y que su comentario estaba totalmente fuera de lugar.

Lee también: Reclaman en redes que Natanael Cano arruina 'Me dediqué a perderte' de Alejandro Fernández

Como a Gala no le dejaron de llegar comentarios desagradables y hasta ofensivos, decidió aclarar lo que le puso a Bárbara de Regil, diciendo que fue sarcasmo.

Pero la actriz ya estaba muy enojada por toda esta situación, que aprovechó para decir lo que piensa sobre la influencer, a quien tachó de que siempre busca hacer un “circo de todo” porque solamente quiere “likes”.

La protagonista de la telenovela “Diseñando tu Amor”, dijo que le valían los ataques de los que estaba siendo víctima, pues a ella sus perros se le mueren a los 16 años y no a los 6 meses, y que si querían, la cancelaran.

La diferencia es que a mí se me mueren a los 16 años no a los 6 meses y me están atacando, les digo algo, me vale ma.... sus ataques, cancélenme, cancelen a las personas que sí tienen que cancelar que no les aportan nada a sus vidas”, continuó.