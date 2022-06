México.- A un día de celebrar su cumpleaños 49, Galilea Montijo, conductora del matutino “Hoy” de Televisa, compartió una postal para mostrar que no sólo Maribel Guardia es como los buenos vinos, también ella.

La guapa Galilea Montijo, quien recientemente fue blanco de festejos por su cumple 49, en los que recibió desde flores, sorpresas, bailes y un pastel, quiso mostrar en redes sociales lo bien que luce a esta edad.

La tapatía compartió una fotografía desde la playa, en la que luce un traje de baño de dos piezas que le permite mostrar lo bien que se mantiene. Luce sonriente con una copa de vino en la mano.

No tienen idea lo agradecida que he estado últimamente y ya casi a la mitad de mi vida, y digo la mitad porque voy a vivir 120 años… ¡ah no! Entonces todavía me falta mucho, las cosas que uno nunca deja de aprender, las cosas que uno nunca deja de agradecer”, dijo Galilea Montijo en su pre-festejo en el programa Hoy, este viernes.