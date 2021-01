¿Galilea Montijo comprará la casa donde filmaron 'Roma'?

Ciudad de México.- Después de que se diera a conocer que la casa en donde se filmó la película ‘Roma’ está a la venta, Galilea Montijo había mostrado su interés por ella cuando recordaba un error que cometió durante la transmisión del matutino ‘Hoy’.

Cuando se había estrenado la película, la conductora pensó que ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, hablaba sobre la ciudad italiana, en lugar de la colonia en la Ciudad de México, por lo que fue atacada en redes sociales, sin embargo, aseguró que se lo tomó con humor al igual que su esposo Fernando Reina.

Así mismo, detalló que a pesar de que había mostrado su interés por la casa que está en venta, ella no puede pagarla pues tiene un valor de 13 millones de pesos.

Claro que no, ya sabes que me encanta estar ahí en el programa, pasarla bien. No, cómo crees, no tengo para comprar casa", detalló.