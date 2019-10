Galilea Montijo con un pie fuera de ‘Hoy’, la reemplazaría esta famosa conductora

CDMX.- La espectacular Galilea Montijo tiene preocupados a sus fans, pues en las últimas semanas se ha mantenido un poco ausente tanto en redes sociales, pero más durante la transmisión del programa ‘Hoy’ de Televisa.

Y con esto crecen las sospechas de que estaría a punto de abandonar el matutino de Televisa, donde comparte pantalla con Andrea Legarreta y Raúl ‘El negro’ Araiza.

En el programa de radio Fórmula Espectacular, el cual está a cargo de la periodista de espectáculos Flor Rubio, trascendió la posible salida de Galilea Montijo de este famoso programa donde ha participado por años.

No viene nunca de fuentes directas u oficiales, pero Galilea (Montijo), yo sé, que desde hace mucho no quiere estar en el programa ‘Hoy’ porque quiere dedicarse a otras cosas”, comentó Joel O’Farrili.

La información no es confirmada pero los ejecutivos de Televisa ya tendrían lista a la conductora que reelevaría a Montijo y sería Ingrid Coronado, quien está fuera de la televisión desde diciembre pasado.

Pero la periodista Flor Rubio opina que esta sería una mala decisión de Televisa, pues Coronado estuvo por muchos años al frente del matutino de TV Azteca, ‘Venga la Alegría’, competencia directa de ‘Hoy’.

Yo no la pondría en ‘Hoy’, es muy buena conductora pero me parece que es una conductora icónica del matutino en TV Azteca por muchos años. Me parecería un error ponerla en la pantalla en el canal 2, en la competencia directa”, opinó Rubio.

La invitación para acudir al programa ‘Hoy’ se la hizo la productora, Magda Rodríguez a Ingrid Coronado. Foto: Instagram.

También surgió el rumor de que Magda Rodríguez dejará la producción del matutino de Televisa en diciembre próximo.

En una ocasión ya la misma Galilea Montijo externó su deseo de irse pronto del programa 'Hoy', pues a los geminis les gustan los cambios.

A mí me gustaría pronto irme, porque yo soy una persona que me gusta muchísimo cambiar, soy géminis, a mí la monotonía me mata, eso lo saben ya mis jefes y esa es una decisión de la empresa, no mía”.

En una ocasión, Ingrid Coronado ya estuvo como invitada en 'Hoy', donde presentó su libro ‘Simón y el Sauce Lloron’, y la química entre ella y Andrea Legarreta y el resto del elenco fue más que evidente.