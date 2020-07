Ciudad de México.- La conductora mexicana, Galilea Montijo, recomendó a las mamás dar 'cachetadas' a sus hijas para evitar violaciones.

Durante la transmisión del programa matutino ‘Hoy’, la conductora hizo una ‘recomendación’ a todas las madres, esto mientras recordaban la polémica en la que se vio involucrado el cantante Kalimba hace unos años.

Hace unos días, Kalimba emitió una declaración en una entrevista para Yordi Rosado, al revivir el escándalo en el que se vio envuelto, luego de que una menor de edad lo acusara de abuso sexual en Quintana Roo.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los televidentes fueron las palabras de la conductora mexicana pues aseguró que la joven le había “destrozado” la carrera al músico.

La conductora continuó con su comentario, asegurando que no estaba a favor de las violaciones, sin embargo, pidió a las mamás que le den unas “cachetadas” a sus hijas.

Hablo yo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima… ¿Dónde comienza y dónde termina una violación?. Yo desde los 13 años que me acuerde sabía que si entraba al cuarto con un señor a qué fregados vas. También, mamás, unas cachetadas a las niñas”, finalizó Montijo.