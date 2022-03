Galilea Montijo por fin habla de relación extramarital con ex compañera de ‘Hoy’

México.- Galilea Montijo no sale de una polémica cuando ya entró en otra. Ahora salió a aclarar si tuvo un romance con Maca Carriedo, su ex compañera en el programa de televisión “Hoy”.

Como otras veces, Galilea fue abordada por periodistas afuera de las instalaciones de Televisa, donde aprovechó para desmentir lo dicho en un programa de YouTube, en el que se aseguró que la tapatía tuvo una relación amorosa con Maca.

No manchen ya, ya muchachos, ya es en serio. Miren, yo les voy a pedir a ustedes, ya saben que yo les agradezco y yo muy linda, siempre les contesto, siempre salgo a dar la cara para todo. Ya no me pregunten cosas sin pruebas, yo creo que es mejor, cuando salgan este tipo de cosas, que aparte hay que tomarlas, no sé quién lo haya dicho, pero hay que tomarlas de quién vienen”, les respondió Galilea Montijo.

La esposa de Fernando Reina Iglesias reconoció que en toda su vida ha sido muy noviera, y que si tuviera una relación con otra mujer, no tendría problema en decirlo.

Galilea Montijo aclara que todo este año permanece en Hoy, a menos que la empresa decida otra cosa para ella. Foto: Instagram.

Si algo saben de mí, siempre he sido muy noviera, toda la vida, y si fuera cierto tampoco hubiera tenido nada de malo, no estoy encontrar de nada, ni de nadie, ni de lo que puede opinar la demás gente”, aclaró Galilea Montijo.

Al final, le pidió a los periodistas que la abordaron afuera de las instalaciones de Televisa investigar más, a preguntar con pruebas.

Ya no voy a contestar nada más, no conozco a nadie de los que ustedes están hablando, a nadie”, dijo y se fue.

Maca Carriedo es pareja sentimental de Paola Gómez, actriz y cantante. Foto: Instagram.

Galilea Montijo habla de Inés Gómez Mont

En la misma entrevista, la conductora de Las Estrellas fue cuestionada sobre su amistad con Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga de la justicia junto a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.

Al preguntarle si es verdad que ha tenido comunicación con Inés, Gali enseguida aclaró que perdió comunicación con ella desde hace meses, cuando se dio a conocer que su comadre tenía una orden de aprehensión por supuestamente pertenecer a una trama millonaria de malversación de fondos públicos y lavado de dinero, junto a su esposo y otras personas.

Y sobre si la ex conductora de “Ventaneando” ya se encuentra en algún punto de la Ciudad de México, protegida, Montijo dijo desconocerlo.

No tengo idea y ya saben que tampoco de ese tema hablo, vamos a ver qué pasa, no tengo idea, me estoy enterando”, dijo la famosa de 48 años.

Inés Gómez Mont siempre mostró su admiración y amistad con Galilea Montijo. Foto: Instagram.

Y al insistirle sobre el supuesto de que Inés fue vista en un yate de lujo, respondió que no tiene idea.

Al final, aclaró que Gómez Mont es una mujer a la que quiere mucho, al igual que a su familia.