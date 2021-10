Galilea Montijo comparte que sufrirá esta enfermedad post-Covid de por vida

CDMX.- Tras ausentarse del matutino ‘Hoy’, Galilea Montijo compartió los motivos por los que tuvo que dejar las cámaras y éste tiene que ver con las secuelas post-Covid 19.

La conductora explicó que tras su recuperación, y realizarse chequeos médicos, tendrá que luchar con una condición que tendrá que controlar para evitar complicaciones en su salud.

Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, literal me quedé hipertensa, lo del derrame del corazón estoy con medicamento, la pericarditis también, cargo con mi aparato de la presión”, reveló a los reporteros que la abordaron en Televisa.

A pregunta expresa sobre si puede eliminar esa condición, la también actriz respondió que será algo con lo que tendrá que vivir.

Ya ‘encarrilados’, los reporteros siguieron con el tema de su amiga Inés Gómez Mont, y el silencio imperó.

Es un tema muy delicado, que de la última vez ya me quedo con mi experiencia, no voy a volver a tocar el tema porque después se comentan otras cosas que ni al caso, entonces yo creo que no ayudo nada en el tema, no sé nada del tema y ahí me voy a quedar”, respondió.