Galilea Montijo rompe el silencio y aclara rivalidad con Irina Baeva

Ciudad de México.- Después de que la conductora mexicana, Galilea Montijo, se burlara del acento en inglés de Irina Baeva, quien estuvo un mes en Nueva York para perfeccionar el idioma, Montijo decidió romper el silencio tras rumores de supuesta rivalidad.

Fue mediante una entrevista para distintos medios de comunicación que Montijo decidió hablar del tema, asegurando que no fue su intención molestarla y que incluso Baeva, se lo debió haber tomado con humor.

Así mismo, aplaudió que Irina aprendiera varios idiomas, ya que al ser de origen ruso, aprendió a hablar español bastante rápido.

Ella ya lleva tres semanas en Nueva York, se le pegó el amm, umm. Se dice que cuando tienes muy buen oído y estás en un país, automáticamente se te pegan los modismos y cuando tienes muy buen inglés. Por eso dije que por eso ella aprendió tan rápido el español, qué bueno que no lo aprendió conmigo porque diría pura grosería… Qué padre que tenga tan buen oído y que aprenda el español. Eso fue lo que dije, pero ya de ahí a como lo toman otros medios es diferente. A mí me cae muy bien, no tengo nada en contra de ella”, comentó Galilea.