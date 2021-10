México. La conductora de 48 años, Galilea Montijo, no se ha presentado desde hace varios días al programa de Televisa “Hoy” donde es presentadora titular, los fans del programa comenzaron a especular sobre su ausencia.

Aunque sus compañeros Andrea Legarreta, Paul Stanley y Raúl Araiza aseguran que Galilea se encuentra de vacaciones, se supo que en realidad fue hospitalizada debido a que registró presión alta.

Y aunque no abundaron en detalles, este miércoles se reveló el verdadero motivo de su ausencia.

En su columna, el periodista de espectáculos Alex Kaffie, dio a conocer el verdadero motivo por el cual Galilea Montijo no se ha presentado a las transmisiones del programa, negó que se encuentre de vacaciones.

En su columna detalló que Galilea no se presentó por problemas de salud que comenzó a sentir desde el fin de semana, por lo que se le recomendó reposo absoluto, pues presentó presión arterial elevada.

Me entero que la ‘desaparecida’ en Hoy de Galilea Montijo se debe a motivos de salud. Sí, la conductora venía presentando subidas de presión arterial que incluso la llevaron al hospital el sábado (de entrada por salida). Reposo absoluto y medicación le prescribieron los médicos”, escribió Alex Kaffie

Esta mañana Galilea apareció de nuevo en el programa “Hoy” donde dio a conocer la situación médica que enfrentaba.

Rapidísimo, rapidísimo, para toda la gente que estuvo preguntando dónde andaba ‘la Gali’, ‘que se fue de vacaciones’… Justo hace poco lo estábamos comentando, las secuelas de Covid, pues uno ya no tiene 15 años ¿verdad? Y entonces por las secuelas de Covid… el doctor me dice ‘necesito que te vayas unos días de descanso, que respires. Descansa, por favor, no todo en la vida es trabajo”, explicó Galilea Montijo.