Galilea Montijo y Andrea Legarreta reaccionan a ataque de Eduardo Yáñez a reportero

Ciudad de México.- El actor mexicano Eduardo Yáñez, otra vez se encuentra en medio de una polémica tras atacar a un reportero del matutino ‘Venga la Alegría’, incluso las conductora de ‘Hoy’ Galilea Montijo y Andrea Legarreta reaccionaron a la agresión.

Durante una entrevista a varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actor mexicano se molestó por una pregunta con el reportero, y después de que el hombre se acercara más a Eduardo, este le soltó un manotazo pidiéndole que guardara la sana distancia.

Haz tu pin… micrófono para allá. Tienes que guardar la distancia. Si ellos la guardan, por qué no la guardas tú”, regañó el actor.

Tras la polémica, las conductoras de ‘Hoy’ decidieron hablar sobre el tema y Galilea Montijo comentó que el actor es como un niño pues se enoja con gran facilidad.

Es un cerillito… No lo defiendo, estoy en contra de la violencia, se que ustedes también hacen su chamba y cada uno nos toca estar en diferentes lugares”, expresó la conductora.

Así mismo, su compañera Andrea Legarreta reprobó las agresiones del actor y aseguró que está en contra de la violencia.

No estoy de acuerdo ni apoyo la violencia de ningún tipo, pero de ningún lado. Como no sé qué pasó lo único que les puedo decir es que no apoyo la violencia”, comentó Andrea.