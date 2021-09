Ciudad de México.- La cita no planeada entre Galilea Montijo y Julión Álvarez se dio el pasado fin de semana al finalizar la rueda de prensa cerca del Auditorio Telmex 2021,m en Guadalajara, donde el cantautor anunció el arranque de su tour “Incomparable” y otra fecha más para los tapatíos.

En su papel de anfitriona, la conductora de Hoy recibió al cantante chiapaneco en la tierra que la vio nacer y lo llevó a uno de sus feudos gastronómicos favoritos “La Gorda”, donde se sentaron a departir durante amena comilona. Momento que fue captado por los paparazzi justo a las afueras del restaurante.

Al parecer Galilea Montijo fue quien invitó a comer a Julión Álvarez y también se unió a la reunión Andrea Rodríguez, productora del matutino de Televisa.

La instantánea fue filtrada por la cuenta @chamonic3 en Instagram, se logran ver a los tres abrazados posando para la foto del recuerdo, luciendo felices por el encuentro y poder compartir los alimentos entre amigos. Más tarde subió una foto la propia presentadora en su cuenta oficial.

Se dice que tan bien la pasaron que, durante la sección de espectáculo del programa “Hoy”, Galilea Montijo presumió que tiene el celular de Julión entre sus contactos y comentó entre bromas que que le llamó más tarde para acordar una cita.

Después de la presentación de la cápsula, al regresar las cámaras al estudio aseguró Galilea “Tengo cita con él”,“Nooo”, respondieron sus compañeros al aire. “Julión, no me vayas a plantar mijo porque no me creen. Es más”, le dije: “Literal te voy a invitar a echar pata”, aseguró con picardía y dijo que supuestamente hablará por teléfono con el cantante.

La conductora insistió en que tiene una amistad cercana con Julión Álvarez y afirmó que se reunirá nuevamente con él y llevará vino a la cita y le pidió que él llevara tequila.

