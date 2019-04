Galilea Montijo y su supuesta demanda a empresa por uso de imagen para meme

Ciudad de México.- La conductora de Hoy y Pequeños Gigantes, Galilea Montijo, ha sido protagonista de un sin fin de memes desde que opinó sobre la película Roma de Alfonso Cuarón pero se rumora que la conductora demandó a una empresa por hacer uso de su imagen para un meme.

De acuerdo con información al portal de noticias Tribuna, un video del canal de YouTube Kadri Paparazzi, Galilea demandaría a la compañía por su uso de imagen sin su autorización y por representar una mofa a su equivocación.

Todo estas burlas se generaron después de que Galilea hablara sobre la película que según ella, transcurría en Roma, Italia sin sabe realmente que la película se desarroollaba en la colonia Roma, en la Ciudad de México.

Según el contenido que aparece en el video, la empresa de vinos ya habría intentado llegar a un acuerdo con la conductora, sin embargo, no ha recibido una respuesta positiva de los abogados de Galilea.

Debemos recordar que a principio de enero, Galilea reaccionó durante el programa Hoy a todos los memes y críticas que surgieron desde su error, agradeciendo a cada de uno de los usuarios en las redes sociales.

Gracias, yo quiero agradecer al público conocedor, a los cinéfilos, a los críticos de cine. No, es en serio, muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer tanto meme, de algo que pasó hace como ocho meses, cuando la estúpida de mí, no supo de qué se trataba la película porque apenas la estaban presentando en Venecia. Pero lo que sí agradezco infinitamente es la cantidad de memes, hacerme Trending Topic el día de ayer, me siento una persona sumamente importante, voy a seguir diciendo estupideces", comentó la conductora.