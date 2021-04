Game of Thrones: A 10 años del fenómeno más grande de la televisión

CDMX.- Game of Thrones es la serie favorita de millones de televidentes, y celebran este 17 de abril, el estreno hace diez años del que se fue convirtiendo en el fenómeno más grande de la televisión reciente.

La serie de de drama y fantasía medieval devoró 59 premios Emmys mientras estuvo al aire con ocho temporadas, y se convirtió en un hito de la cultura pop.

Sus giros argumentales, su complejidad narrativa, inesperadas muertes, batallas épicas, sexo, violencia y mentiras, saciaron a una audiencia que, sin saberlo, siempre había querido algo así.

Elenco de Game of Thrones en una ceremonia de los premios Emmy. / FOTO: Google

Game of Thrones llenó las conversaciones en oficinas, escuelas, restaurantes y en redes sociales. Hubo hasta cursos universitarios, libros de filosofía, coaching y administración a la luz de los preceptos del Trono de Hierro.

Incluso, una hornada de niñas aquí y allá fueron bautizadas con el nombre de Khaleesi. Nadie estuvo ajeno al furor de la serie basada en el libro A Song of Ice and Fire de George R. R. Martin.

NÚMEROS DE GAME OF THRONES

Sueldos estratosféricos de 1.2 millones de dólares por episodio

Presupuestos colosales de ¡100 millones por una temporada!

Audiencias inusitadas de 32 millones en la temporada 7

Logísticas que quebraron cabezas al rodarse en 10 países

¿QUÉ FUE DE SUS PROTAGONISTAS?

La suerte de los involucrados en Game of Thrones ha sido desigual tras abandonar la serie. De Westeros no ha llegado Azor Ahai, el príncipe o la princesa del entretenimiento prometidos.

Daenerys, Jon, Tyrion, Cersei y Jaime

Daenerys Targaryen era la "Rompedora de Cadenas", pero la actriz Emilia Clarke aún no supera el rubio platinado que usó en Game of Thrones. Tras la culminación de la serie, no tiene en el horizonte ningún gran papel. Se prestó, eso sí, a películas independientes de terror (Murder Manual), romance (Last Christmas) y acción (Bajo Sospecha).

Khaleesi es el personaje que interpretó la actriz Emilia Clarke./ FOTO: Google

Su gran amor en la serie, Kit Harington (Jon Snow / Aegon Targaryen) ha hecho más ruido por estrenarse como papá que por su filmografía post Westeros. Eso sí, le espera uno de los blockbusters del año: Los Eternos, de Marvel.

El actor Kit Harrington./ FOTO: Google

Durante la emisión de GOT, Peter Dinklage (Tyrion Lannister) era visto como el mejor actor del elenco principal, el de más recursos y talento.

Lo ha ratificado con diversos proyectos. Se pasará al cine de superhéroes con el remake del filme de culto The Toxic Avenger. Será Cyrano de Bergerac para Joe Wright (Expiación) y uno de los bandidos de The Wild Bunch, en el remake que dirigirá Mel Gibson.

El actor Peter Dinklage./ FOTO: Google

Los intérpretes de los incestuosos mellizos Lannister, Lena Headey y Nikolaj Coster-Waldau, han sido los más discretos fuera de Westeros.

Ella, cuya Cersei era una megalómana, se ha escondido en discretas películas (Twist) y series (Infinity Train), y priorizado papeles como actriz de voz (The Dark Crystal y El Ascenso de las Tortugas Ninja).

Recordado por el caballero redimido Jaime, Coster-Waldau, se ha dedicado a thrillers nórdicos, uno de ellos dirigido por Brian DePalma, con menos brillo que la armadura del cínico Lannister.

Los actores Nikolaj Coster-Waldau y Lena Headey./ FOTO: Google

George R.R. Martin

El veterano novelista estadounidense firmó un contrato multimillonario con HBO para el desarrollo de contenidos. Tendrá créditos de guionista y productor en House of the Dragon, el primer spinoff de GOT, sobre la dinastía Targaryen, cuyo rodaje comenzará estos días.

También, bosqueja otras series ubicadas en Westeros: Los Cuentos de Dunk y Egg, The 9 Voyages, Flea Bottom y 10,000 Ships. Hasta colabora en el libreto de una obra de teatro de GOT. Además adaptará sus antologías Wildcards y su relato "Sandkings". Diez años después, sigue sin publicar la sexta entrega de Canción de Hielo y Fuego.

El escritor George R.R. Martin./ FOTO: Google

¿La excepción? Oberyn Martell

En GOT, su personaje buscaba venganza por una barbarie contra su familia. Pedro Pascal, de paso fugaz en Westeros, con apenas un puñado de episodios de la cuarta temporada, tuvo su desquite y enamoró a Hollywood.

Estelarizó las dos temporadas de The Mandalorian, el salto de Star Wars a la television de acción real, e hizo de villano en Mujer Maravilla 1984. Volverá a HBO, ya como rey, para ser la gran estrella de The Last of Us, la adaptación del aclamado videojuego homónimo.

El actor Pedro Pascal./ FOTO: Google