Gana otro mexicano en los Oscar por 'Spider-Man'

Cruz Antonio Contreras Mastache, originario de Iguala Guerrero, representa un orgullo nacional gracias a que la película de animación 'Spider-Man: un nuevo universo' ganó el Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación y él participa en el equipo de esta ficción.

Contreras Mastache, de 28 años de edad vive actualmente en Vancouver, Canadá y trabaja para Sony Pictures Animation. Su formación profesional la hizo en el Tec de Monterrey, Campus Cuernavaca en Animación y Arte Digital para después seguir su formación en Argentina con la especialización en Simulaciones Dinámicas.

Casi por accidente, fue como llegó a formar parte del proyecto del famoso personaje del hombre araña.

"Yo tuve la oportunidad de aventarme y decidir si quería trabajar en ese proyecto sin saber qué es y sólo sabía que era un buen proyecto y no me podían decir nada hasta que se empezara a trabajar y acepte y me fui con los ojos vendados y cuando me presentan el proyecto me encantó", declaró a la Agencia Notimex hace unas semanas.