Los Globos de Oro 2022 se entregaron este 9 de enero por primera vez sin alfombra roja ni ceremonia televisada, pero sí con la atención que merecen por ser los premios que abren la temporada de galardones.

Además, son considerados la antesala de los premios Oscar, que aún no anuncian a sus nominados, pero que suelen ser prácticamente los mismos que los Globos de Oro, incluidos sus ganadores.

Algunas de las películas y series que ganaron en los Globos de Oro se pueden ver desde la comodidad de la casa, a través de las principales plataformas streaming: Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max.

Checa en qué plataforma puedes disfrutar de las historias ganadoras de los Globos de Oro, para que en las próximas nominaciones de los Oscar, puedas conocer de qué se tratan la mayoría de las películas.

The Power of the Dog

Benedict Cumberbatch en The Power of the Dog./ Foto: Google

Ambientada en Montana en 1925, The Power of the Dog se trata de dos acaudalados hermanos, Phil (Benedict Cumberbatch) es impetuoso y cruel, mientras George (Jesse Plemons) es impasible y amable. Juntos son dueños de un enorme rancho donde tienen ganado. Cuando George se casa con una viuda del pueblo, Rose (Kirsten Dunst), Phil comienza a despreciar a su nueva cuñada, que se instala en el rancho junto a su hijo, el sensible Peter (Kodi Smith McPhee).

Premios: Mejor Película de Drama, Mejor Director para Jane Campion, Mejor Actor de Reparto para Kodi Smith McPhee.

Dónde verla: Netflix

Being the Ricardos



Nicole Kidman y Javier Bardem protagonizan Being the Ricardos./ Foto: Google

La película Being the Richardos es sobre la actriz, pionera de la televisión, Lucille Ball. La historia se desarrolla durante una semana concreta de la producción de la exitosa serie 'I Love Lucy' cuando Lucy (Nicole Kidman) y su marido, Desi Arnaz (Javier Bardem), se enfrentan a una crisis que podría terminar con sus carreras y su matrimonio.

Premios: Mejor Actriz en Película de Drama para Nicole Kidman.

Dónde verla: Amazon Prime Video

King Richard

Will Smith en una escena de King Richard./ Foto: Google

La biopic King Richard trata sobre Richard Williams (Will Smith), un padre inasequible al desaliento que ayudó a criar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el deporte del tenis: Venus y Serena Williams.

Premios: Mejor Actor en Película de Drama para Will Smith

Dónde verla: HBO Max

Tick, Tick … Boom!

Andrew Garfield protagoniza Tick, Tick … Boom!./ Foto: Google

Tick, Tick... Boom! es una película basada en el musical autobiográfico del dramaturgo y autor de Rent Jonathan Larson. La historia de un aspirante a compositor teatral en la ciudad de Nueva York. Mientras espera su gran oportunidad, Jon (Andrew Garfield) escribe la obra Superbia, que espera sea una gran musical. Cuando se acerca a su treinta cumpleaños, se siente abrumado por la ansiedad, preguntándose si su sueño imposible vale la pena.

Premio: Mejor Actor en Película Musical o de Comedia para Andrew Garfield

Dónde verla: Netflix

Encanto



Escena de la cinta animada Encanto./ Foto: Google

Encanto cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica en un enclave maravilloso llamado Encanto. La magia de Encanto ha dotado a todos los niños de la familia un don único, desde la súperfuerza hasta el poder de curar... Pero se olvidó de un miembro de la familia: Mirabel.

Premio: Mejor Película Animada

Dónde verla: Disney+

Succession



Succession cuenta con tres temporadas, disponibles en HBO Max./ Foto: Google

La serie Succession que sigue a la disfuncional familia de Logan Roy y sus cuatro hijos, que controlan una de las empresas de medios de comunicación y entretenimiento más importantes del mundo. Los problemas llegan cuando se plantea quién será el sucesor del patriarca.

Premios: Mejor Serie de Drama, Mejor Actor de una Serie de Drama para Jeremy Strong, Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama para Sarah Snook

Dónde verla: HBO Max

Pose

Pose es una serie sobre la escena cultural afroamericana y latina LGBTQ+./ Foto: Google

Ambientada en Nueva York en el año de 1987. El ícono de la cultura ball LGBTQ Blanca abre su propia casa, y pronto recibe a un talentoso bailarín y a una trabajadora sexual enamorada de un yuppie.

Premios: Mejor Actriz en una Serie de Drama para MJ Rodríguez

Dónde verla: Netflix

Hacks

Hannah Einbinder y Jean Smart en una escena de Hacks./ Foto: Google

La serie Hacks explora el oscuro proceso de enseñanza y aprendizaje entre Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas, y una joven resuelta de 25 años.

Premio: Mejor Serie de Comedia, Mejor Actriz en una Serie de Comedia para Jean Smart

Dónde verla: HBO Max

Ted Lasso



Jason Sudeikis es el creador y protagonista de Ted Lasso./ Foto: Google

Un ingenuo entrenador norteamericano de fútbol (Jason Sudeikis) decide probar suerte en un club de fútbol inglés, pero su inexperiencia despierta recelo y desdén entre jugadores y aficionados.

Premio: Mejor Actor en una Serie de Comedia para Jason Sudeikis

Dónde Verla: Apple TV

El Juego del Calamar



El Juego del Calamar es una de las series más vistas del 2021./ Foto: Google

Cientos de jugadores con problemas económicos aceptan una extraña invitación para competir en juegos infantiles. Dentro les esperan un premio tentador y desafíos letales.

Premio: Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia para Oh Yeong-su

Dónde verla: Netflix

¿Y West Side Story?

Ansel Elgort y Rachel Zegler en una escena de West Side Story./ Foto: Google

La película West Side Story, que representa el primer musical del director Steven Spielberg, obtuvo tres premios en los Globos de Oro, empatando con The Power of the Dog.

Las categorías que ganó la cinta son: Mejor Película Musical o de Comedia, Mejor Actriz en Película Musical o Comedia para Rachel Zegler y Mejor Actriz de Reparto en una Película Musical o Comedia para Ariana DeBose.

West Side Story es una película musical protagonizada por Ansel Elgort y Rachel Zegler y es la segunda adaptación cinematográfica del musical de Broadway del mismo nombre de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, que a su vez es una adaptación moderna de Romeo y Julieta de William Shakespeare.

También sirve como una nueva versión de la adaptación cinematográfica de 1961 dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins, cuya historia transcurre en Nueva York de los años 60.

La cinta de Spielberg se estrenó en los cines de la ciudad a principios de diciembre, pero se mantuvo en cartelera sólo dos semanas. Su llegada al streaming aún se encuentra en negociaciones, pero podría disfrutarse en Disney+ o en HBO Max.

