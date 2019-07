‘Gané por mi labor altruista, no por mi belleza’, responde Miss Mundo y miles la aplauden

Inglaterra.- La Miss Mundo 2018, la mexicana Vanessa Ponce de León causó polémica en su visita al programa Good Morning Britain, por sus respuestas en la que destacó que su corona no representa ser bella, sino su labor social de tiempo completo.

De visita en el programa de Piers Morgan, la chica criada en Guanajuato, fue cuestionada por la compañera del presentador sobre que su trabajo como modelo, pero ella respondió que de hecho no era modelo, sino que su verdadero trabajo era ser voluntaria de tiempo completo.

A lo que Morgan le señaló que no tendría que tener miedo de decir que era espectacularmente hermosa y que no ser bella no era un crimen, por lo cual no tendría que defenderse a sí misma o decir que estaba cambiando al mundo.

Destaca labor altruista de Miss Mundo

Vanessa sonrió y señaló que todas las personas involucradas en el certamen de Miss Mundo están intentando cambiar el mundo, al llevar la belleza con un propósito.

Todos tenemos un propósito, todas estamos involucradas en proyectos sociales en nuestras comunidades de nuestros países. Todas las concursantes lo tienen, entonces son 140 en donde se están haciendo trabajos sociales”, dijo.

Julia Morley, directora de Miss Mundo, apoyó a Vanessa Ponce y dijo que no querían que las mujeres sólo lucieran su belleza, por lo que se quitó el concurso en bikini.

Nuevamente, Piers Morgan volvió con la mexicana y le dijo que ella no había ganado el certamen porque buscaba la paz mundial, sino porque era la más bella.

Defiende su triunfo por labor social

Vanessa Ponce de León defendió su pasión a las labores altruistas ante los cuestionamientos de Piers Morgan.

Aunque en todo momento se mantuvo sonriente, Vanessa respondió en un tomo más serio y un poco molesta, señalando que de hecho había ganado porque era la más apasionada a su proyecto.

Era la más apasionada en mi labor, eso fue lo que trajo hasta aquí. Para ser honesta creo que muchas chicas más hermosas”, defendió.

Pero para aligerar la tensión, la guanajuatense le dijo al presentador que este año él sería invitado al certamen y bromearon sobre si ella usaba la corona todos los días.

Internautas que vieron presentación de Vanessa Ponce de León aplaudieron que la respuesta de la mexicana, pues dijeron que es bueno que estos concursos no tengan un propósito para ver a las mujeres como objetos, sino para empoderarlas por su labor altruista.