Gastó 7 mil pesos para llegar a la tienda de BTS en la CDMX y ni siquiera entró

CDMX.- La tienda oficial de BTS en la Ciudad de México se inauguró este viernes y cientos de fanáticas hicieron fila por varias horas para ser las primeras en entrar y comprar mercancía oficial de su banda favorita.

Las fanáticas de BTS aprovecharon la oportunidad y se formaron por varias horas.

Hubo quienes pasaron seis horas formados en una fila que parecía interminable, primero en el frío de la madrugada y luego bajo los rayos del sol, sin poder sentarse para luego gastar al menos 3 mil pesos.

La pop up store del grupo surcoreano estará en la Plaza Carso hasta el 26 de enero, pero las seguidoras no solo de México, sino también de Latinoamérica no quisieron esperar más tiempo.

Viaja desde Colombia y no alcanza a entrar

Aunque gran parte de las caras al salir de la tienda eran de felicidad, con todo y selfie incluida junto al letrero de House of BTS, algunos otros no contaron con la misma suerte, como Catalina, de 18 años, quien viajó desde Colombia.

La joven tuvo que gastar 7 mil pesos en un vuelo que la llevaría desde Bogotá hasta la Ciudad de México, pero un retraso de su vuelo hizo que llegara a Polanco a alrededor de las 4 de la tarde, hora a la que la fila ya llegaba bastantes cuadras lejos de la tienda.

No sé qué hacer, gasté todo mi dinero para estar aquí, dejé la escuela e incluso pedí dinero a amigos y familia para viajar, vine sola y me están diciendo que no podré entrar porque quizá no alcance", narró la fanática entre lágrimas.

Catalina tuvo que buscar alojamiento para poder acceder a primera hora del sábado, pero la fraternidad entre las armys (cómo se hacen llamar las fans de BTS) es tal, que durante su espera hizo amigas, quienes incluso estaban viendo si le daban alojamiento.

