México.- El nuevo reality “Soy Georgina” que estrenó Netflix hace unos días, poco a poco toma fuerza tanto en la plataforma streaming como en las redes sociales, pues el nombre de Georgina Rodríguez era poco conocido, hasta ahora.

Claro que en el mundo del futbol se sabe que Georgina Rodríguez es la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, pues siempre que puede acude a verlo patear el balón, y aunque en el mundo de la farándula no figuraba entre lo más comentado, eso está cambiando en 2022.

Póster de "Soy Georgina", el nuevo reality de Netflix con Georgina Rodríguez como estelar./ Foto: Instagram

Gracias a que “Soy Georgina” es un reality en el que Georgina Rodríguez muestra su vida diaria como madre, influencer, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo, su nombre ya se está convirtiendo en tendencia.

Quienes han visto los primeros episodios que Netflix estrenó el 27 de enero de 2022, han usado las redes sociales como Twitter, para expresar su opinión sobre Georgina Rodríguez.

La vida de Georgina Rodríguez cambió radicalmente en el verano de 2016./ Foto: Instagram

Georgina Rodríguez causa envidia

Entre los comentarios de Twitter sobre Georgina Rodríguez, destacan los de mujeres que dicen haber conocido la envidia al ver su reality.

Otras usuarias se ayudan de memes para hacer alusión a lo diferente que son sus vidas de las de Georgina.

Y algunas más aseguran mostrar respeto porque la argentina, nacionalizada española que hace unos años era una empleada de una tienda de Gucci, ahora es una de las mujeres más ricas del mundo.

Hay quienes aseguran que tras varias cirugías, Georgina Rodríguez es una copia de Kim Kardashian debido a sus pronunciadas curvas y a que así como la socialité logró éxito con su reality “Keeping Up with the Kardashians”, la pareja de Cristiano Ronaldo, aspira a ese mismo triunfo en las masas.

“Georgina Rodríguez es como una prima de Kim Kardashian”, opinó @julihernandezz1.

“Es Georgina Rodriguez la nueva Kim Kardashian… No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, escribió @achud_.

“Georgina Rodriguez es la Kim Kardashian hispano hablante”, expresó @wheresleyva.

Y quienes bromean con que necesitan tener su increíble vida o que un futbolista también las descubra como Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez.

Espera Georgina Rodríguez gemelos

Actualmente, Georgina Rodríguez está embarazada de Cristiano Ronaldo, con quien ya tiene cuatro hijos.

Aunque hay que recordar que Cristiano Ronaldo Jr y los mellizos Mateo y Eva, son los hijos que el futbolista tuvo con mujeres de quienes ha guardado su identidad. Después, Ronaldo conoció a Georgina en 2016 y un año después tuvieron a su primera hija Alana, y será en este 2022 cuando nazcan los gemelos de la pareja.

Georgina Rodríguez luce su embarazo en una playa de Dubai./ Foto: Instagram

Georgina Rodríguez al lado de Cristiano Ronaldo y sus hijos: Cristiano Jr, Alana, Eva y Mateo./ Foto: Instagram

Mira el tráiler de "Soy Georgina" que Netflix lanzó este 27 de enero de 2022 en su catálogo de Latinoamérica.

