Geraldine Bazan se convierte en tendencia al hablar de boda e hijos

AM.- Tras las declaraciones de la madre de Geraldine Bazán en torno a que no le interesa conocer al nuevo novio de su hija, Geraldine compartió con los medios de comunicación sobre lo que quiere para este año.

Ahí reveló que le gustaría contraer nupcias con su nueva pareja Luis Gerardo Murillo García, además de que quiere tener más hijos.

Geraldine estuvo conviviendo con niños debido a que fue a la organización “Latidos de Amor”, donde entregó juguetes y partió la rosca de reyes. Así que en ese sentido habló sobre su deseo de tener más pequeñitos.

Sobre su relación con su madre, la actriz reveló que todo bien bien, a pesar de los comentarios de que no quiere conocer a su nueva pareja.

Las mamás dicen muchas cosas… yo ya me casé una vez, creo que tengo dos niñas hermosas, y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida, mi trabajo, seguir creciendo emocionalmente y también profesionalmente, así que no, la verdad que la cuestión de un nuevo matrimonio no me quita el sueño para nada”, reiteró.