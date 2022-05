México.- Geraldine Bazán vivió una mala experiencia con Uber, y es que solicitó un servicio para la entrega de un paquete, pero el chofer 'desapareció' con sus cosas sin que ella las recibiera.

Al no saber qué hacer, ya que la plataforma no le resolvió el problema, la actriz recurrió a sus redes sociales para difundir los datos del chofer, con el fin de que poder recuperar sus cosas, que aclaró que las necesitaba para su trabajo, pero no tenían gran para los demás.

“Oigan mil gracias por todo el apoyo por la cuestión del Uber, gracias por ayudarme a difundir el mensaje y rápido los pongo en contexto. Pido un Uber en la mañana porque me iban mandar un par de cosas de vestuario se la entregan al conductor y en lugar de iniciar el viaje bueno a los 30 segundos cancela el viaje, yo la verdad pensé al principio fue un error que en lugar de iniciarlo se equivocó y apretó cancelar”, contó a través de sus historias de Instagram.

La ex esposa de Gabriel Soto contó que pese a que intentó comunicarse con el chofer no tuvo respuesta, y que la plataforma no fue de mucha ayuda, pues solo le indicaron que pusiera su denuncia, por lo que decidió difundir sus datos.

Intenté comunicarme con él a través de la aplicación, le dejé un mensaje diciéndole que por favor necesito ese vestuario, hasta ahora no he recibido respuesta”, señaló.

“La aplicación de Uber se comunicó conmigo y la respuesta hasta ahora ha sido que levante una denuncia. La verdad yo creo que sí tendrían que tener más herramientas para resolver este tipo de cosas como los datos de todos los conductores”, expresó Geraldine.

Fue entonces que la actriz compartió los datos del vehículo, además del nombre y la foto del conductor con el fin de que alguien lo reconociera y le diera su recado.

“Yo le quiero pedir al conductor, pedirle a Héctor Miguel el conductor de Uber hoy por la mañana atendió un viaje le dieron un paquete el cual canceló el viaje y pues se quedó con el paquete que de verdad para mí es muy importante no es nada que tenga un valor extraordinario para nada, pero es algo muy importante que tiene que ver con mi trabajo entonces para nada te quiero afectar en el tuyo, pero solamente te pido que te comuniques conmigo por medio de esta vía”.

Tras su denuncia en redes y la movilización que tuvo, aproximadamente al mediodía de este viernes dio a conocer que el chofer ya se había comunicado con ella y había recuperado sus cosas.

La actriz agradeció el apoyo de todos los internautas, pues gracias a la gran movilización de su mensaje en redes pudo recuperar sus cosas. Foto: Instagram

"Apareció el conductor de Uber, ya se comunicó conmigo me dijo que en donde me entregaba mis artículos, lo cual agradezo, todo esto fue por las movilizaciones en redes sociales, les agradezco mucho, ya que de la aplicación de Uber no obtuve mucho resultado".

La villana de la telenovela "La mujer de Judas", explicó que sí había pensado ya en poner su denuncia ante las autoridades.

"Sí pensé en levantar una denuncia porque creo que definitivamente para que se acabe la impunidad hay que denunciar", expresó en sus historias de Instagram, donde además publicó la conversación del chofer, quien le pidió 'discreción', pues según él había tenido un problema familiar.

"Hola buenos días señorita solo para decirle que en donde le entrego sus artículos... solo le pido un poco de discreción ayer tuve un problema familiar y no pude llevar sus cosas", se lee en la captura que compartió Bazán.

Según el chofer, le suspendieron su cuenta de Uber debido al incidente, por lo que le pedía disculpas pues quería poder volver a trabajar.