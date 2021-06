Ciudad de México.- Geraldine Bazán fue muy cuidadosa al hablar de la infidelidad de Gabriel Soto, pues aunque no mencionó su nombre en entrevista en el programa “Pinky Promise”, es sabido que supuestamente el actor la engañó con Irina Baeva.

Geraldine y Gabriel anunciaron el fin de su matrimonio hace cuatro años. El actor, aún estando casado y con dos hijas: Elisa Marie y Alexa Miranda; le puso el cuerno con la actriz rusa Irina Baeva, aunque de acuerdo con el actor de Televisa, llevan una buena relación por el bienestar de las niñas.

Geraldine fue invitada recientemente al canal de YouTube “Pinky Promise” que conduce Karla Díaz, la integrante del grupo JNS, y ahí lanzó un contundente mensaje sobre el adulterio.

Muchas veces la gente piensa que…, o sea, la infidelidad no es como de que ‘¡ay!, ¿pero por qué? si eres hermosa’, o sea no, la infidelidad no es problema tuyo o de quien “lo sufre”, es el problema del otro”, manifestó.