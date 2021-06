Geraldine Bazan y Gabriel Soto se topan en entrevista y esto sucedió

CDMX.- Vaya sorpresa la que se llevó Geraldine Bazan al reencontrarse con su expareja Gabriel Soto, en una entrevista de la hija de ambos Elissa Marie.

Todo ocurrió cuando Elissa dio una entrevista a “Despierta América”, donde habló de participación en la telenovela “Si nos dejan”, donde interpreta a ‘Sofía’.

Estoy muy emocionada, pues nunca había dado una entrevista sobre mi carrera...Mi mamá siempre me dijo que respetara mi trabajo, que me divirtiera y la pasara bien. Mi papá me dio algunos trucos de las cámaras”, dijo la chica.