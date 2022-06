Geros llora al recordar a su padre difunto y comparte emotivos mensajes

León, Guanajuato.- Geros podría parecer un chico rebelde pero en su interior se esconde un niño con heridas por la muerte de su papá; cada día del padre lo recuerda con mucha nostalgia y cariño.

En una transmisión en vivo, el guanajuatense platicó sobre lo que más extraña de su papá Jerónimo que falleció en 2017.

Cierro los ojos y recuerdo a mi papá y quisiera abrazarlo, marcarle, y que me dijera como a los 17 años me dijera:¡estoy bien orgulloso de usted! Mi pinch…viejito lo extraño un ching…mi papá me pedía no estar en malos pasos, que no quería que me mataran”.