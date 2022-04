Geros tendrá fiesta temática de Paw Patrol por su cumpleaños, pues nunca tuvo una

León, Guanajuato.- Con piñatas de Paw Patrol y juguetes celebrarán el cumpleaños de Geros este domingo 24 de abril.

Mona, su pareja, es la que le organizó el festejo, pues nunca tuvo una celebración cuando era niño. Ella hizo la piñata de Paw Patrol.

“Estoy como si Geros fuera mi hijo chiquito”, dijo Mona en una transmisión en vivo.

Geros celebrará sus 22 años de edad este domingo 24 de abril, las invitaciones son selectas y reducidas para un número de seguidores.

Van a venir botargas que nomás van a estar una hora. No es en mal plan, en esta ocasión habrá cupo para la fiesta, vamos a transmitir, va a haber seguridad, de nada sirve que quieran pagar si no tienen invitación, pues no las van a dejar entrar”, advirtió Mona.