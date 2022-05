Geros y Mona denuncian vandalización en su nueva casa: ‘Ya se pasaron de lanza’

León, Guanajuato.- Hace un par de días Geros y Mona presumieron con bombo y platillo su casa, después, Geros compartió la comparte de su nuevo auto deportivo, pero tal parece que los haters no gozan con su popularidad, ni mucho menos, que les esté yendo tan bien.

Fue en una transmisión en vivo, donde Mona denunció lo que ocurrió en su casa, pues al revisar el nuevo auto de Geros, se percataron que estaba rayado.

Mona comentó que al adquirir la casa les pidieron que acataran el reglamento, es decir, les suplicaron no hacer fiestas, portarse bien y como ellos estaban tatuados hasta se los repitieron, es por ello que se les hace extraño que en un lugar así haya ocurrido esta vandalización.

Me preguntaron de mis videos, que si no molestaba a los vecinos; bueno, no me gustó eso, le dije al guardia y no tenían que hacer eso con el carro. Me fui a esa casa por privacidad, el carro estaba en la cochera, ¿por qué lo tenían que rayar? si me fui ahí es por privacidad y para que no me rayaran”, dijo molesta Mona.