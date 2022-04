Geros y Mona reciben consejos de Franco Escamilla en su programa

Monterrey.- El comediante Franco Escamilla, tuvo como invitados de lujo a su programa “Los Amos del Universo” a Geros y Mona, quienes se confesaron con el también creador de contenido.

Entre el contenido del programa, los tiktokers revelaron cosas que nadie sabía, Mona dijo que era muy peleonera y que incluso una vez, Geros la dejó sola en una pelea.

Un día me agarré con cinco, hasta con la mamá y Geros me dejó sola, dizque fue por ayuda, y me dejó ahí”, reveló.