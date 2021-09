FOTOS: Gigi Hadid y Zayn Malik festejan el primer cumpleaños de su bebé Khai

Nueva York.- La modelo Gigi Hadid y el cantante Zayn Malik hicieron una pequeña fiesta familiar para celebrar el primer cumpleaños de su hija Khai, y aunque todo fue muy discreto, en redes sociales comenzaron a circular las fotos del festejo.

Fueron las hermanas de Gigi quienes en en sus cuentas oficiales de Instagram postearon imágenes para desearle un feliz cumpleaños a la pequeña Khai, y entre las fotos de momentos que han pasado junto a su sobrina, había algunas de la fiesta de la bebé.

En las fotografías se puede ver que en la fiesta hubo un pastel de varios pisos con temática de ositos, además de globos de diferentes colores, un oso hecho con globos además de letras inflables en tono dorado que formaban la palabra Khai.

La pequeña, a quien cuidaron su rostro para que no se viera en las imágenes posteadas, pasó un día de lo más divertido junto a su familia, y recibió los mejores deseos para su día especial.

Feliz cumpleaños al mejor regalo con el que nuestra familia ha sido bendecida…. ¡No sabía que mi corazón podía crecer tanto! Me haces sonreír cuando estoy triste y me haces llorar de felicidad solo porque estás viva. No puedo esperar a verte convertirte en el espécimen más perfecto de todos”, escribió Bella Hadid.