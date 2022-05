Gilby Clarke exguitarrista de Guns N’ Roses estará en León

León, Guanajuato.-El próximo 25 de agosto Gilby Clarke, ex guitarrista de Guns N' Roses, ofrecerá un concierto en Red Mosquito Live.

El músico entró a la banda liderada por Axl Rose y Slash en noviembre de 1991 tras la salida del guitarrista rítmico original: Izzy Stradlin, y estuvo de gira con Guns durante el exitoso "Use Your Illusion Tour" del 91 al 93.

Gilby Clarke. Foto: Especial.

Además de Gilby, esa noche el público disfrutará la explosiva actuación de The Appetites Live Experience, considerado como uno de los mejores tributo a Guns de Latinoamérica.

Clarke, quien estará acompañanado en la batería por Troy Patrick Farrell, de White Lion, tiene una extensa discografía solitas formada por los álbumes "Pawnshop Guitars" (1994), "Blooze E.P." (1995), "The Hangover" (1997), "Rubber" (1998), "99 Live" (1999), "Swag" (2002) y "Gilby Clarke" (2007).

Gilby Clarke, ex guitarrista de Guns N' Roses. Foto: Especial.

Cabe detacar que Gilby fue el guitarrista rítmico del primer disco solista de Slash: "It's Five O'Clock Somewhere", lanzado en 1995.

Los boletos para el concierto ya están a la venta a un costo que va de los 900 pesos y 500 pesos, el cupo es limitado.