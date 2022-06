Gilby Clarke tendrá invitados especiales en su show en León

León, Guanajuato.- El concierto que Gilby Clarke, ex guitarrista de Guns N' Roses, ofrecerá el próximo 25 de agosto en Red Mosquito Live contará con dos músicos de primera línea: Ted Andreadis y Troy Patrick Farrell.

Andreadis, también conocido como "Teddy Zig Zag", entró a GNR en 1991 y fue tecladista y armónica durante la gira "Use Your Illusion". Inclusive él aparece en el DVD oficial que la banda editó con lo mejor de ese tour y además participó en el disco "The Spaghetti Incident" de 1993.

Años después, Ted colaboró en sesiones de grabación para Carole King y formó parte de su banda en la gira de 1994. Algunos artistas con los que ha tocado son Alice Cooper, Billy Bob Thornton, Chuck Berry, Bo Diddley y B.B. King.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El otro invitado de Clarke será el baterista Troy Patrick Farrell, quien militó en la legendaria agrupación ochentera White Lion y también ha sido músico de Jani Lane (Warrant), John Corabi (Motley Crue) y CC Deville (Poison).

Rocket Hell Fest, promotora de la gira de Gilby por México, anunció que los boletos para León de Meet & Greet están agotados y únicamente quedan a la venta accesos de Zona General, que pueden adquirirse en el sistema Boletia.

Además de Clarke y sus invitados, el público podrá disfrutar esa noche la energía de The Appetites, considerado como uno de los mejores tributos en Latinoamérica de Guns N' Roses.