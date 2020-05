Giovanni Medina cumple advertencia, Ninel Conde no podrá acercarse a su hijo

CDMX.- La cantante y actriz Ninel Conde, quien ha hecho de todo para poder ver a su pequeño hijo Emmanuel, ya que su ex pareja, Giovanni Medina, no se lo permite, recibió la orden de un juez de que no podrá acercarse más a él, lo dio a conocer ella misma a través de redes sociales.

Su desesperación, como la de toda madre, la llevó a acudir al Palacio Nacional para entregarle personalmente una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, para poder encontrar una solución a su problema familiar.

Este jueves 28, el mismo ‘Bombón asesino’, como se le conoce, compartió en redes sociales y luego para el programa de televisión ‘De Primera Mano’ la notificación que le fue enviada por el juez de lo familiar de la Ciudad de México.

Parece ser que la advertencia del padre de mi hijo se cumplió, en el sentido de que si rompíamos nuestra relación de pareja iba a quitarme a mi hijo y haría lo necesario para no verlo”, escribió la cantante el el post que más tarde retiró.

Esta noticia la recibe a más de 70 días de no poder ver a su hijo de cinco años de edad, lo que ella considera una violación a los derechos de su hijo.

Siempre me manifestó su gran cercanía con el secretario (Marcelo) Ebrard e influencias en la Fiscalía de la CDMX. Hoy está materializando, ya un ministerio público determinó medidas de protección que me prohiben me acerque a mi hijo y fueron ratificadas por un juez familiar”, lamentó la actriz de ‘Rebelde’.

Aunque Gustavo Adolfo Infante le expresó que él dudaba que haya habido influencias del Gobierno de AMLO, pues el mismo Presidente ha dejado claro que con él se acabaron los compadrazgos y que nadie por encima de la ley.

Te puede interesar: ‘No me llenó en la intimidad’, Ninel Conde despotrica a su expareja