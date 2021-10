Gloria Aura disfruta ser Merlina en ‘Los Locos Addams 2’

CDMX.- Los Locos Addams 2 ya se encuentran en las salas de cine y es Gloria Aura, quien compartió la grata experiencia de pertenecer a este universo dirigido por Greg Tiernan y Conrad Vernon.

En esta ocasión, Morticia y Homero están angustiados por el crecimiento de sus hijos, pues no quieren convivir con sus familiares.

Para recuperar el vínculo, deciden empacar a Merlina, Pericles, al Tío Lucas y al resto de los Addams en carreta embrujada y emprender un viaje en carretera para tener unas últimas y miserables vacaciones familiares. La cinta es co-dirigida por Laura Brousseau y Kevin Pavlovic. La cinta está basada en os personajes creados por Charles Addams.

En entrevista con AM, Gloria Aura se dijo contenta por su participación, en la cinta.

Estoy feliz por la segunda parte de Los Locos Addams, versión animada esta peli es una aventura nueva de esta familia, no es necesario ver la 1 para ver la 2, son aventuras distintas con los mismos personajes. Es una toda experiencia presentar estos personajes desde las pelis animadas”, dijo.

Los Locos Addams celebra y enaltece el valor de la unión, y sobre todo aceptar las diferencias. Gloria compartió el proceso para ser parte de esta aventura.

Vengo bien familiarizada con Merlina, porque vengo de hacer un musical en 2014, entonces había sido Merlina y fue increíble hacer este personaje mío, porque soy muy distinta a ella. Me cambió la vida, y me marcó, y cuando vino la noticia de que venían las películas animadas, me invitaron a hacer la audición”, compartió.