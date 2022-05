Gloria Trevi celebra el Día del Niño con un concierto en Irapuato, Guanajuato

Irapuato.- En plena celebración del Día del Niño, Gloria Trevi, la intérprete de "Pelo Suelto", "Con Los Ojos Cerrados" y "Todos Me Miran", ofreció un gran concierto 360 grados en Irapuato, Guanajuato.

La cita fue este sábado 30 de abril de 2022 en la Plaza de Toros Revolución de Irapuato, ante poco más de 7 mil gargantas, quienes por más de dos horas no pararon de cantar, gritar, bailar y disfrutar sus canciones.

En medio de un gran escenario, entre un imponente espectáculo de luces y sonido, minutos después de las 10 de la noche, la artista originaria de Monterrey, Nuevo León, salió al escenario de este importante recinto ubicado al sur de la ciudad, capital mundial de producción de fresa.

Gloria Trevi se presentó en Irapuato este 30 de abril de 2022./ Foto: Christian Pérez

La cantante regiomontana llegó acompañada de sus bailarines./ Foto: Christian Pérez

Gloria Trevi presumió una delgada figura en su espectáculo./ Foto: Christian Pérez

La famosa cantante de rock español y música pop, tenía seis años que no cantaba en Irapuato, ya que su presentación el 28 de marzo del 2020 en la Feria de las Fresas se vio interrumpida a causa de la pandemia por Covid-19, que obligó la suspensión inesperada de todo tipo de eventos masivos.

Pero este sábado lo volvió hacer, al entregarse a su público cautivo de Irapuato y de la zona del Bajío, que asistió al concierto para recordar junto a la voz de Gloria Trevi, sus grandes éxitos.

Entre niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres y familias enteras, la cantante de 54 años se lució con su gran espéculo, lleno de bailarines y cambios de vestuario. Además, durante su presentación subió al escenario a niñas y niños para cantar juntos con ellos por su día.

Gloria Trevi subió a algunos niños al escenario./ Foto: Christian Pérez

La cantante se mostró muy cariñosa con sus fans más pequeños./ Foto: Christian Pérez

Los peques celebraron el Día del Niño abrazando a Gloria Trevi./ Foto: Christian Pérez

Los niños también tuvieron la oportunidad de bailar junto a la Trevi./ Foto: Christian Pérez

Gloria Trevi "cambió" a sus bailarines por sus fans más pequeños./ Foto: Christian Pérez

Fue un concierto inolvidable para los irapuatenses al volver a escuchar de la voz de Gloria Trevi, canciones como: "Y Me Solté el Cabello", "Todos Me Miran", "Como Yo Te Amo", "Cinco Minutos", "Pelo Suelto", "Con Los Ojos Cerrados" y "No Querías Lastimarme".

Gloria Trevi también se presentó con éxito ayer en el Teatro del Pueblo de la Feria del municipio de Pénjamo, a tan solo 30 minutos en vehículo de Irapuato.

Gloria Trevi tuvo algunos cambios de vestuario como parte de su espectáculo. / Foto: Christian Pérez

La cantante se mostró agradecida por el buen recibimiento de su público de Irapuato./ Foto: Christian Pérez