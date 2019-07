Gloria Trevi, espectacular en bikini a sus 51 años

México.- La cantante mexicana Gloria Trevi se encuentra de vacaciones en la playa y no tardó en compartir una fotografía de ¡infarto! en la que, a sus 51 años de edad, luce un cuerpazo.

En un traje de baño plateado y versión strapples, la bella regiomontana lució un cuerpazo que seguramente puso a babear a sus más de tres millones de seguidores en su perfil de Instagram.

Manteniendo el equilibrio de su cuerpo en el pie derecho, la también actriz posa en la playa con el mar de fondo, en cuya fotografía se mostró sonriente.

La cantante regiomontana, conocida por ser imparable en su trabajo, esta ocasión sí se dio un tiempo para descansar en la playa al lado de amigos, con quienes capturó momentos en los que se les ve de lo más contentos.

Pero sus seguidores no tardaron en reaccionar y lograron acumular 768 mil Me Gusta en su perfil de Instagram.

Hermosa Gloria Trevi, toda una diosa, me encantaría conocerte, me identifico mucho contigo”, “No me invitaste hermosa”, “Una hermosura rodeada de puro guapo”, “Te extraño reina. Muy triste estoy, mandame un besito”, le escriben a la cantante sus fans.