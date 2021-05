México no tiene memoria, Gloria Trevi no es una víctima: hija de Sergio Andrade

México.- Gloria Trevi no es ni fue una víctima más de Sergio Andrade, ella participó de forma activa en el reclutamiento de menores de edad para ser explotadas sexualmente, asegura Valentina de la Cuesta, hija de Karla de la Cuesta y el productor.

Valentina, quien apenas se enteró que es hija de Andrade, lamentó que México no tenga memoria y haya olvidado que Gloria Trevi no es una víctima.

Me duele que México no tiene memoria. México ha olvidado los actos de ciertas personas, los actos de alguien que la gente tiene aquí, porque a México se le ha olvidado”, dijo Valentina de la Cuesta sobre Gloria Trevi.

Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, le recordó a México que Gloria Trevi no es una víctima más del clan Trevi-Andrade, sino una victimaria. Foto: Instagram..

Al preguntarle si se refiere a Gloria Trevi, respondió que sí y aseguró que la cantante no fue ninguna víctima.

No lo fue, de alguna u otra forma transgiversar a una víctima no te exime a ti de lo que has hecho”, dijo la hija de Sergio Andrade.

La joven influencer señaló lo injusto que es que solo se culpe a su padre por trata de menores, pues la intérprete de “Pelo suelto” también era parte del clan que reclutaba jovencitas para cometer todo tipo de abusos contra ellas.

En 2004, Gloria Trevi fue absuelta de los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores. Foto: Facebook.

Valentina de la Cuesta, hija de la ex integrante del clan Trevi-Andrade, compartió que para ella no es fácil ser la hija de Sergio Andrade, pero cada día trabaja en ello para aceptarlo.

Y recordó el momento en el que le preguntó a su madre la identidad de su padre, lo que la puso muy mal y rompió en llanto. En ese momento confirmó de quién se trataba.

En el momento en que yo por primera vez le pregunté a mi madre ‘¿quién es mi padre?’, le pregunté cómo se llama y en cuanto me dijo su nombre, ella se puso muy, muy mal. Y yo en ese momento dije: ‘me viene y me va todo lo que hay detrás de las lágrimas que en este momento estoy viendo, con tan sólo que menciones el nombre, no hace falta que me expliques nada’”, aseguró Valentina.

Valentina reconoció para “Suelta la sopa” el difícil pasado de su madre y aseguró que para ella no es motivo de vergüenza, sino de salir adelante cada día.

Gloria Trevi fue pareja de Sergio Andrade, con quien tuvo una hija, Ana Dalay, quien murió de forma extraña en 1999. Foto: Especial.

Uno no puede desligarse de su pasado porque tu pasado te pertenece. No tienes que vivir condenada a tu pasado pero tampoco pensando en esa tormenta como si fuera tu presente aún, no, está atrás de ti y que venga atrás de ti, y tú adelante, caminando’”, contó para el programa.

