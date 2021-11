México.- Gloria Trevi quiere que la protagonista de su bioserie, la cual trabaja con la productora Carla Estrada, sea Danna Paola, contó una persona de la producción.

Aún con lo complicado que está siendo el proyecto a cargo de Televisa, por los escándalos en los que se ha visto involucrada Gloria Trevi, ya se protegieron en lo legal, pero aún así habrá personajes de los que se ocultará su identidad.

Sobre el nombre de la protagonista principal de la serie, contó que primero sonó el nombre de Aracely Arámbula, pero resultó ser falso porque a la que quieren es a Danna Paola a la que ya buscaron ejecutivos de Televisa para llegar a un acuerdo.

Y es que el perfil de la ex juez del reality de canto de TV Azteca “La Academia” es el ideal porque canta, baila, actúa y compone, pero sobre todo, a la cantante de 53 años le parece buena idea.

(Gloria Trevi) Está involucrada en todo, en la historia, en todas las etapas del proyecto y en la búsqueda de los actores; quiere que quien la interprete en su niñez y adolescencia sea el mismo público, es decir, actrices no reconocidas”.

Pero sobre todo porque la cantante sabe que con Televisa llegará a todo su público y por lealtad a la empresa que la vio nacer.

Otros famosos cuyos nombres suenan para participar en la serie son Kuno Becker, Alejandro de la Madrid, Julián Gil, Osvaldo Benavides y Eduardo Capetillo, en el papel de Armando Gómez.

Si Danna se queda con el personaje principal, algunos de los que te mencioné ya no quedarían, no me imagino a Eduardo o a Julián haciendo pareja con ella, se verá extraño por las edades; lo más probable es que se queden los actores más jóvenes”.