Gloria Trevi se aplica segunda vacuna anti COVID-19 y le causa depresión y tristeza

México.- Gloria Trevi compartió que ya completó sus dos dosis de vacuna anti COVID-19, pero la segunda le causó tristeza y depresión por tres días, pero hoy está como nueva y más que contenta.

Así lo compartió la misma cantante Gloria Trevi con sus 4.2 millones de seguidores en Instagram.

“El día que me puse la segunda vacuna...estuve tres días triste pero ya luego normal. Hay gente que no tiene ninguna reacción, es diferente en cada persona”, escribió la cantante de 53 años en Instagram.

Compartió un breve video donde explica que todo sucedió hace quince días, y por lo mismo se alejó un poco de las redes sociales, lo que seguramente notaron sus fans.

Ya me puse mis dos vacunas, o sea, las dos dosis, en la segunda la verdad me dio un poquito como de tristeza, como que me dio depresión, pero ya a los tres días me sentí muy bien, esto fue hace como 15 días”, dijo.