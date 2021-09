Gloria Trevi segura que será más cabrona y p** en otra vida

España.- Durante su última visita a España, Gloria Trevi recibió a la periodista Luz Sánchez-Mellado en el hotel donde se hospedaba en Madrid para concederle una entrevista para el diario El País.

Es la misma periodista quien describe a Gloria con “hambre de vida del presente y cansancio de siglos del pasado. Humor ácido de la superficie y el poso amargo del fondo. No son incompatibles. No en ella”.

Es en las primeras preguntas, donde se confirma lo anterior, pues Gloria habla de la baja autoestima a inicios de su carrera, cuando estaba con Sergio Andrade:

“Tengo 53 años, pero he vivido como alguien de 80″. Foto. Especial

No me sentía bonita. No me gustaban mis piernas, sentía que eran gordas, tal vez porque aquello era parte de lo que me decían para hacerme sentir que no valía nada. Pero ahora miro estas piernas que me han llevado a tantos sitios y me han mantenido de pie y me siento orgullosa”, manifestó.

La temática principal giraba en torno a promocionar su último y muy bailable disco “Nos volvimos locos”. Pero la periodista tenía en cuenta que la cantante mexicana pasó cinco años en la cárcel acusada de abuso de menores, y le cuestionó

¿A qué suena y a qué huele la cárcel?

"A impotencia, a gritos desgarradores cuando muere un familiar y no puedes ir a enterrarlo. A lágrimas. A sal. Pero también a solidaridad”, reconoció Gloria.

Pero antes de ser absuelta y reconocida como víctima del maltrato de su expareja, la intérprete de “Todos me miran” guardó silencio y evadió el tema por muchos años, por lo que la periodista le increpó

¿Por qué calló hasta ahora?

"Sucede con las personas maltratadas: dan su lealtad y su compasión a personas que no la merecen. Cuando salí de la cárcel no fui a explicarle a la gente lo que ya había dicho la justicia, que yo era inocente. Salí a trabajar, porque si no no iba a avanzar nunca, no iba a hacer canciones, ni conciertos. Fue un renacer, un levantarme. Ahora que estoy arriba, ahora que soy grande, rica, fuerte y poderosa puedo compartir esta historia porque creo que hay gente a la que puede hacer bien”, respondió.

Ya entrados en la plática, la representante de el periodico El País no iba a perder oportunidad de tocar el tema de los hombres en su vida , por lo que preguntó

¿Cogió miedo a los hombres?

"Cuando acabé de pasar toda esa situación y logré no sentir más por la persona que me había lastimado tanto, dije que no volvería a enamorarme, que iba a ser una hija de la chingada. Cuando vea a un cabrón que esté bien bueno, le voy a decir, tú a la cama y adiós, pensaba. Pero entonces vi a Armando, que ahora es mi esposo, y fue de la cama a la boda. Me salió mal lo de ser mala”, aclaró.

La cazadora, cazada

"Espero que para la próxima vez sí me salga lo de ser bien puta. En otra vida sería más cabrona. Si tuviera una hija le diría: qué mínimo conocer de siete hombres para arriba, porque si no no sabes de tamaños, ni de formas…", confesó.

Tras pasar cinco años en la cárcel, ser absuelta y admitir haber sido víctima de violencia de género, Gloria de los Ángeles Treviño Garza, mejor conocida como Gloria Trevi, cree que su vida merece ser contada por lo que se encuentra ultimando detalles de lo que será su ‘bioserie’ producida por Amazon.

ebecerril@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos