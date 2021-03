VIDEO: 'Gomita' asegura que dejará de someterse a cirugías

Ciudad de México.- Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, anunció que ya no se someterá a más cirugías estéticas

La conductora y youtuber mexicana asegura que ya se siente bien con los resultados de siete procedimientos y dejará esa obsesión.

Mediante una entrevista para el programa matutino ‘Hoy’, ‘Gomita’ admitió que sufrió algunas complicaciones derivadas de dichas operaciones e informó que ya se retiró los implantes de glúteos.

Fue un proceso que lo trabajé conmigo misma, mis doctores y psiquiatra, es que antes yo lo decía muy plena, me voy a operar y fui muy juzgada por el público, ya le pedí perdón a mi cuerpo por todo lo que le hice…No vine a complacer a todo el mundo, yo vine a vivir mi vida y yo sé que me cuido, no soy como piensa la gente”, expresó la joven.

A principio de este mes de febrero, 'Gomita' informó que fue llevada de emergencia a un hospital y comentó que le dolía el pecho.

No me siento bien, mi mamá me está llevando al doctor, traigo mareos… Mi corazoncito no está bien. Mis ojos están caídos, si los levanto me duele mucho", comentó.