‘Déjanos vivir en paz’: Gomita se muda a Colombia por miedo a su papá

México.- La payasita Gomita dio a conocer en redes sociales que desde hace más de una semana se mudó a Colombia, pues su papá, Alfredo Ordaz Barajas, la sigue buscando, pese a que tiene dos órdenes de restricción, luego de que lo denunció por violencia.

En sus stories de Instagram, Gomita compartió que aún se están acabando de instalar en un departamento ubicado en Antioquia, Colombia, pero se ha tomado el tiempo para visitar lugares como Guatapé, la Piedra del Peñol y un bar ubicado en el Parque Lleras.

Pero antes, la payasita, ex conductora del programa Sabadazo de Televisa, compartió un mensaje en Instagram, donde dice tener miedo por ella y su mamá, pues su papá no las ha dejado en paz.

Incluso aceptó que en su celular tiene bloqueado el número de su papá porque no desea hablar con él, pero sí le mandó un mensaje en el que le pide dejarlas en paz

La payasita hermana de “Lapizito” explica que se fue a otro país precisamente para olvidar sus problemas, “quiero salir adelante, comenzar con nueva energía mi vida y que mi papá dejara de buscarme”.

Al final, Gomita le pide a don Alfredo que las deje vivir en paz, pero también recuerda que se mudaron a Colombia porque temen por su vida.

Déjanos vivir en paz. Me da miedo la vida de mi mamá y la mía. Respeta lo que dicen las autoridades y déjanos vivir en paz. Me entristece vivir con miedo y mi mamá está igual”, finaliza.

Hace dos semanas, a través de un video que compartió en YouTube, Gomita dio a conocer que desde hace años es víctima de violencia intrafamiliar por parte de su papá, al tiempo que mostró las marcas de los golpes que le dio.

En el video que también compartió en Instagram explica que fue agredida a golpes tras defender a su mamá, Elizabeth Campos.

Siempre me ha pasado y llevo mucho tiempo goardándolo. Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. La quijada me duele. Me aventó unos golpes en la cara. Me aventaba la cara", dice Gomita en el video al tiempo que muestra un rostro inflamado.