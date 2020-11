VIDEO. 'Gomita' muestra cómo quedaron sus glúteos sin implantes

México.- La conductora e influencer Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como ‘Gomita’, volvió a dar de qué hablar en redes sociales, al mostrarle a sus 2.4 millones de seguidores en Instagram cómo lucen sus pompas sin implantes.

La famosa payasita de 26 años de edad compartió el pasado 30 de abril que decidió retirarse los implantes de glúteo que se puso hace cinco años, y hoy mostró en Instagram lo natural que luce sin ellos.

A través de historias de Instagram, la ex conductora de ‘Sabadazo’ mostró cómo luce su retaguardia al natural, con lo que ha dejado sin habla a sus fans, algunos incluso le han aplaudido y le señalan que se ve mejor sin los implantes.

En la imagen se observa a Ordaz luciendo un entallado pantalón de vestir en tono caqui, el cual resaltó sus contorneados atributos, y su diminuta cintura.

Pero también lo confirmó para programas como 'Suelta la Sopa', donde declaró que no quiso decirle a sus fans.

Yo me había quitado mis implantes pero no había querido decirle a mi público, pero poco a poco se dieron cuenta, a lo mejor me notaban extraña porque yo estaba haciendo mucho ejercicio, y de todos modos según dando lata de ‘ay, tus nalgas están operadas y están picudas, y nalgas de payaso’ y yo riéndome por dentro”, dijo la payasita.