‘Gomita’ presume escultural figura y reaccionan las redes

Ciudad de México.- La polémica conductora Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’ presumió en fotografías su escultural figura y miles de sus seguidores le escribieron piropos.

La chica en short cachetero negro, medias de red, chaqueta y tenis blancos de bota, levanta una pierna y emociona a sus seguidores en su cuenta Instagram.

“Hoy enseña el piernón loco. Saca tu lado más sexy y más positivo”, comentó en su cuanta Instagram.

De inmediato los internautas reaccionaron y en las redes sociales se llenaron de mensajes halagadores.

“Te saludé en alguna ocasión en Sabadazo y eres una mujer mega sencilla, nunca pierdas esa humildad.”, le escribieron

Tras cirugías 'Gomita' presume pierna y pompa

Gomita ahora está en una gira por toda del República Mexicana haciendo su show de circo.

En el transcurso de su etapa en la televisión, Aracely Ordaz se ha realizado varias cirugías estéticas que la han transformado.

Incluso ella misma reconoce el gran cambio que la ha dejado estas intervenciones quirúrgicas y muestra su felicidad.

Desde niña le gustó el baile y siempre amenizaba las fiestas, comenzó trabajando en el grupo musical que tenía su papá llamado “Los Guairos” y posteriormente tuvo la oportunidad de entrar al programa ‘Sabadazo’ de Televisa como payasita al lado de su hermano ‘Lapizito’.

Le apodaron Gomita, por "gordita"

La conductora narró hace meses a los medios de comunicación que antes de llegar a la televisión se dedicaba a trabajar como payasito en las explanadas de la Ciudad de México. Explicó que sus compañeros le apodaron Gomi, gomi, gomita porque tenía unos kilos demás.

“¿Pues qué no ves tesoro?, estoy toda gordita y por eso me pusieron Gomita”, explicó entre carcajadas a su entrevistador de Univisión.

La conductora de Sabadazo durante sus cirugías

No obstante, al llegar a la televisión y conducir Sabadazo junto a Cecilia Galliano, Laura G, Alma Cero y Lorena de la Garza, no le fue tan bien, pues ella asegura que no fue aceptada por sus compañeras, lo que le resultó una relación tóxica.

Ahora chica guapa comparte fotos y videos de su escultural cuerpo a través de las redes sociales y se dedica a su show de circo por todo el país.