Gomita pide orden de restricción contra su papá tras denunciar que la golpeó

México.- La famosa ex payasita ‘Gomita’ reveló a través de un video en sus redes sociales que su papá la golpeó en la cara y le arrancó las extensiones, acusó que es un hombre violento que también agrede a su mamá, pues esta vez la atacó por defenderla.

En un video publicado en sus redes, ‘Gomita’ mostró las marcas que le dejó su padre, Alfredo Ordaz Barajas, mientras la youtuber no podía contener el llanto.

Amigos acaba de pasar lo más culero que siempre me ha pasado y llevo mucho tiempo guardado, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá", explicó Araceli en el video.

En el video fechado el 3 de septiembre, la célebre ex payasita traía un cubrebocas que se quitó para mostrar los golpes que había recibido en el rostro.

Traigo esto ya hinchado (señaló la barbilla) y la quijada me duele. Me aventó los golpes en la cara, me aventaba la cara. Me jaló", expresa en el video.

“3 sep 2021. Desde ese día dije por mi bien que no me volvería a callar, me arrancó extensiones", explicó, y dijo que ya había recurrido a las autoridades.

Y hoy amigas puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mi, aunque no se me hace justo que esté libre".

La celebridad invitó a quienes como ella hayan sufrido maltrado, que se animen a denunciar y hablar al respecto. “Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó este maltrato tanto psicológico como físico”.

La famosa ex payasita reveló el maltrato físico y psicológico que ha sufrido de parte de su padre. Foto: Instagram

‘Gomita’ dedica a su padre canción de Gloria Trevi

La youtuber publicó en sus historias de Instagram varios videos, en uno de ellos se puede ver la frase #FreeGomita, comparándose con el caso de Britney Spears quien recientemente se liberó de la tutela de su padre, James Spears.

En otra parte de los videos, aparece Araceli cantando mientras conduce su auto, y comienza a escucharse una canción que le dedica a su padre.

El tema que 'Gomita' a su papá es "Grande", que Gloria Trevi canta con Mónica Naranjo, que habla de un abusador violento.

Me hiciste daño Debiste hacerlo con alguien de tu tamaño Abusaste porque me faltaban años Y pensé: ‘Algún día creceré’ Me diste un golpe Y luego dos y luego me llevaste al borde Te burlaste porque te creías enorme Y pensé: ‘Algún día creceré’”

