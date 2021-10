Papá de Gomita ‘anda con la cuñada de Lapizito’, le reclaman y las golpea

México.- El papá de Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, la habría golpeado a ella y a su mamá por un tema de infidelidad, pero de él hacia la mamá de la famosa payasita.

Hace un día, Gomita rompió el silencio y a través de un video dio a conocer que su papá, Alfredo Ordaz Barajas, la golpeó cuando intentó defender a su mamá, Elizabeth Campos.

Explicó que todo ocurrió la noche del jueves 2 de septiembre cuando llegó de Guadalajara, donde se puso extensiones, y al entrar a casa, se enteró de cosas, intentó defender a su mamá de su papá, quien le respondió a golpes.

Era un caos el tema con mi papá y me enteré de muchas cosas y ese día fue el día que me golpeó… la madrugada del 3 de septiembre levanté mi denuncia y para el 7 me fui a Venezuela”, contó Gomita en redes sociales.