Gonzo de los Muppets Babies usa vestido y apoya la diversidad sexual

CDMX.- Varios son los programas y series que han incluido personajes que incluyen a la comunidad LGTB+ y los Muppets Babies no son la excepción.

Recientemente, Gonzo, el pajarito azul, se declaró como género fluido en su capítulo de nombre "Gonzo-rella", es lo representó usando un vestido.

Todo empieza cuando en la historia "Miss Piggy" y "Summer" quieren usar vestido para un baile que están organizando ellas mismas, causando la curiosidad en "Gonzo", quien también le gustaría vestirse como sus amigas.

La idea de que "Gonzo" use un vestido es rechazada por los personajes, pues al ser de género masculino, debe de apegarse "al manual" y usar traje.

La falta de aceptación de sus compañeros deprime al personaje, pero "Rizzo" el "hada madrina" lo ayuda y lo convierte en una princesa.

Amigos, hay algo que tengo que decirles: la princesa que fue al baile esa noche fui yo. ¡Soy Gonzorella!.

“Todos esperaban que me viera de cierta manera. Yo no quiero que se molesten conmigo. Pero no quiero hacer las cosas por la forma en que siempre se han hecho. ¡Quiero ser yo!", expresa Gonzo.

Polémica

Para muchos seguidores de la serie, Gonzo siempre estuvo enamorado de Miss Piggy, por lo que este cambio resultó polémico y desean que sólo se maneje en un capítulo.

Los memes no faltaron, sobre todo los que tienen que ver con las reacciones de la sexualidad del personaje.

El género fluido se define como una identidad ajena a lo femenino ni masculino, sino una fusión híbrida, sentirse bien con cualquier género.