¡Gracias por participar! Tom Holland ya eligió quién lo reemplace como Spider-Man

Londres.- Tom Holland está en boca de todos, pues el interés genuino provocado por el estreno de “Spider-Man: Sin camino a casa” a nivel mundial, fue todo un suceso y pautó uno de los mejores arranques de la historia para una película.

Se hizo público que Holland firmó contrato para realizar una nueva trilogía portando el traje arácnido, pero él también ha expresado que no quiere ser Spider-Man luego de cumplir treinta años.

Pero, en una declaración que realizó durante una entrevista con la revista People, el joven actor detonó una bomba al revelar cómo le gustaría que siguiera la historia cuando él no esté más dentro del traje.

Tom Holland se mostró muy agradecido con Marvel y Sony por tomarlo en cuenta. Foto: Especial.

Aseguró que le gustaría mucho que el personaje de Gwen Stacy fuera su reemplazo:

Me encantaría ver un futuro de Spider-Man que sea más diverso, tal vez tengas una Spider-Gwen o una Spider-Woman. Hemos tenido tres Spider-Man seguidos; todos hemos sido iguales. Sería bueno ver algo diferente", aseguró.

Recordemos que en la pasada trilogía estelarizada por Tobey Maguire, la actriz Bryce Dallas Howard dio vida al personaje de Gwen, mientras que en la saga protagonizada por Andrew Garfield tomó más notoriedad al ser caracterizada por Emma Stone.

También Tom Holland se mostró muy agradecido con Marvel y Sony por tomarlo en cuenta para realizar tan importante papel en su carrera y por permitir que sus personajes progresen, dijo estar “muy agradecido por darnos la oportunidad y ha sido increíble".

Durante la charla se abordó el tema del cierre de la primera trilogía y de su ciclo como Spider-Man, y el famoso actor de Reino Unido aseveró:

No quiero despedirme de Spider-Man, pero siento que podríamos estar listos para despedirnos de Spider-Man".

En tanto que los altos ejecutivos escuchen los consejos de Holland otro Spider-Man podría volverse realidad cuando el actual entregue el trake. Se trata de Miles Morales, quien lleva el rol protagónico enla saga de películas animadas de “Spider-Verse”.

El actor no quiere ser Spider-Man luego de cumplir treinta años. Foto: Especial.

Como se pudo ver en “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, quien porta el disfraz arácnido ya no es Peter Parker, sino Miles Morales, cuya primera entrega con él el rol estelar se estrenó en 2018 y también fue muy bien aceptado por sus fans y seguidores.

Trascendió que ya está confirmado para este 2022 y para el 2023 que se estrenarán dos nuevos largometrajes con Miles Morales los cuales llevarán por nombre “Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno)” y “Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Dos)”. Actualmente ya se estrenó hasta un videojuego con su nombre, el cual ha sido todo un suceso.

ebecerril@am.com.mx

Las noticias de AM en

Síguenos