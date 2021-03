Estos son los ganadores de los Grammy 2021

Estados Unidos.- ¿No pudiste ver la premiación de los Grammy? Pues aquí te presentamos la lista de los ganadores de esta edición 2021.

Las que se llevaron la noche de la premiación fueron las cantantes Taylor Swift y Beyoncé, pues la nacida en Pensilvania, Estados Unidos, se convirtió en la primera cantante femenina en ganar el álbum del año tres veces.

Así mismo, Beyoncé, nacida en Houston, estableció un nuevo récord de más galardones de una artista femenina, con 28 premios Grammy en total, Beyoncé rompió una marca establecida por Alison Krauss.

Entre las premiaciones más destacas se encuentra la categoría ‘Álbum del año’ ganada por Taylor Swift con "Folklore", para ‘Mejor álbum Pop’ la ganadora fue Dua Lipa con su "Future Nostalgia", para ‘Mejor canción de rap’ los galardonados fueron Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe y Anthony White, con el sencillo "Savage".

Así mismo, para la categoría ‘Canción del año’ los ganadores fueron Dernst Emile II, HER y Tiara Thomas con "I Can't Breathe", para ‘Mejor interpretación pop en solitario’ fue Harry Styles con "Watermelon Sugar".

Para ‘Mejor actuación de dúo / grupo pop’ las ganadoras fueron Lady Gaga y Ariana Grande con "Rain on Me" y para ‘Mejor disco de rock’ fue el álbum "The New Annormal" de la banda The Strokes.

Otras categorías:

Mejor interpretación de rock

“Fetch the Bolt Cutters” — Fiona Apple

Mejor interpretación de metal

“Bum-Rush” — Body Count

Mejor álbum de rap

“King’s Disease” — Nas

Mejor álbum de pop latino o urbano

“YHLQMDLG” — Bad Bunny

Mejor álbum de rock o alternativa

“La Conquista del Espacio” — Fito Paez

Mejor canción escrita para medio visual

“No Time to Die” from “No Time to Die” — Billie Eilish O'Connell y su hermano Finneas Baird O'Connell.

FRG